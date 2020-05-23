Подозреваемый в захвате заложников в банке Москвы объяснился

Подозреваемый в захвате заложников в банке Москвы признал вину. Видеозапись допроса выложила пресс-служба Следственного комитета (СК).

На вопрос о целях своего поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить, он сказал, что хотел бы понять, что с ним происходит.

Подробнее – в сюжете Москвы 24.