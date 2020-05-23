Грузовик перевернулся на шоссе Энтузиастов

Грузовик перевернулся на шоссе Энтузиастов. Авария произошла в двух километрах от МКАД, передает телеканал Москва 24.

Сейчас на трассе затруднено движение, автомобиль пытаются эвакуировать. Водителей призывают учитывать это при планировании поездок в район, где случилось ДТП.

Накануне грузовик выехал на выделенку для общественного транспорта и врезался в столб. Авария произошла на Ленинградском шоссе в районе дома № 35.

Водитель пострадал, он госпитализирован. В причинах ДТП разбираются.

