Захватчик банка в центре Москвы объяснил мотив поступка – СК РФ



Задержанный за попытку захвата заложников в отделении "Альфа-банка" Алексей Барышников признал свою вину. Видео допроса было опубликовано Следственным комитетом РФ.

"Вину признаю", – сказал Барышников.

На вопрос о целях своего поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить это, он сказал, что хотел бы понять, что с ним происходит.

"Мне интересна правда, что со мной происходит", – сообщил Барышников.

Именно это, по его словам, и послужило мотивом для захвата заложников в отделении банка.

23 мая в отделение "Альфа-Банка" по адресу "улица Земляной Вал, дом 41, строение 1" вошел представитель курьерской службы и стал угрожать взрывом посетителям и сотрудникам банка. По информации СМИ, он удерживал в заложниках до шести человек.

Журналисты также сообщают, что злоумышленник не был заинтересован в деньгах. Согласно данным СМИ, он выбросил на улицу записку со словами "мне не нужны деньги, мне нужна правда". Кроме того, мужчина утверждал, что здание отделения уже заминировано.

На месте происшествия работал СОБР Росгвардии, с захватчиком банка вели переговоры. Инцидент завершился захватом злоумышленника, который был задержан в результате штурма здания. Заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Столичное управление МВД установило личность захватившего банк. Им оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. Стало известно, что до этого он был судим за угон и грабеж. Кроме того, о нем рассказали его знакомые, назвав его добрым и отзывчивым человеком, который помогал бездомным животным.