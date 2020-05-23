Захватчика банка в Москве ранее судили за угон и грабеж

23 мая, 19:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, в ходе даче показаний рассказал, что ранее он был судим за угон и грабеж, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме того, стало известно, что подозреваемый – 34-летний уроженец Нижневартовска. Он работал грузчиком. Также в правоохранительных органах рассказали, что в сумке, с которой он пришел отделение, были обнаружены деньги.
Знакомые задержанного рассказали РБК подробнее о его личных качествах и деятельности. В частности, его назвали добрым и отзывчивым человеком, который часто поддерживал людей и помогал бездомным животным.
По словам знакомых, он доставлял документы, а затем устроился в сервис по доставке еды. Они уточнили, что захватчик банка не работал в Delivery Club.
Помимо того, знакомые поделились, что перед инцидентом он находился в состоянии депрессии. По их утверждениям, он не мог найти нормальную работу, имел проблемы в личной жизни, поскольку в декабре расстался с девушкой.
23 мая в отделение "Альфа-Банка" на Земляном Валу вошел представитель курьерской службы и стал угрожать взрывом посетителям и сотрудникам банка. По информации СМИ, он удерживал в заложниках до шести человек.
Журналисты уточняли, что злоумышленник не был заинтересован в деньгах. Согласно данным СМИ, он выбросил на улицу записку со словами "мне не нужны деньги, мне нужна правда". Кроме того, мужчина утверждал, что здание отделения уже заминировано.
На месте происшествия работал СОБР Росгвардии, с захватчиком банка вели переговоры. Инцидент завершился захватом злоумышленника, который был задержан в результате штурма здания. Заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящий момент проводится разбирательство с целью выяснить мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело.
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