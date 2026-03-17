17 марта, 17:38

Минздрав РФ: для поддержания здоровья человек должен тренироваться 3 раза в неделю

Для поддержания здоровья человек должен тренироваться 3 раза в неделю по 30–40 минут. Это следует из презентации первого замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, представленной на сессии форума "Здоровое общество".

При этом время начала тренировки не важно, главное – найти подходящее для себя и не забрасывать занятия. Движение в течение дня тоже считается. Например, можно подниматься по лестнице или ходить пешком на совещания. На работе следует делать небольшую разминку раз в час.

Ранее нутрициолог Алла Макарова рассказала, что вместе с началом тренировок необходимо пересмотреть свой рацион. При занятиях спортом повышается аппетит, и важно не начать есть вредные продукты в больших количествах.

Прием пищи должен должен включать источники белка, полезные жиры и сложные углеводы, указала специалист. Она предупредила, что попытка сочетать строгие диеты и тренировки может привести к упадку сил.

