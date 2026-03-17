17 марта, 19:27

Российский фигурист Родин будет представлять Германию на международных соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российскому фигуристу Григорию Родину выступать под флагом Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания Германии (DEU).

Родину 20 лет, он выступает в танцах на льду вместе с фигуристкой Дарьей Гримм. Полученное разрешение дает им возможность представлять Германию на международных состязаниях со следующего сезона (2026–2027 год).

Гримм 19 лет. Она является четырехкратной чемпионкой Германии среди юниоров. На юниорских чемпионатах мира в 2024 и 2025 годах она завоевала две бронзовые награды в дуэте с Михаилом Савицким.

Ранее российский лыжник Александр Большунов рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство, чтобы выступить на зимних Олимпийских играх в Италии, однако он отказался. Как указал спортсмен, "есть вещи поважнее" Олимпиады.

