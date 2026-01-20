Теннисистка Касаткина заявила, что не чувствует себя австралийкой

Фото: ТАСС/Zuma/Rob Prange

Теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство, заявила, что пока не может назвать себя полноценной австралийкой. Слова спортсменки приводит First and Red.

"Чувствую ли я себя полноценной австралийкой? Наверное, чтобы почувствовать себя прямо полноценной австралийкой, нужно все равно какое-то время здесь все-таки пожить. Все-таки за этот год я больше по всему миру ездила", – пояснила теннисистка.

Касаткина объявила, что будет представлять Австралию на соревнованиях в марте 2025 года. По словам спортсменки, ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) было принято австралийским правительством.

Теннисистка призналась, что это решение далось ей нелегко. Также она выразила благодарность и признательность своей семье, тренерам и всем другим, кто поддерживал ее на протяжении карьеры.