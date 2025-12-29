Теннисистка Касаткина заявила, что горда выступать под флагом Австралии

Фото: ТАСС/AP/Adam Hunger

Теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство, гордится тем, что теперь будет представлять Австралию на турнире Australian Open в 2026 году. Ее слова приведены на сайте состязания.

Спортсменка уточнила, что Австралия ее "легко приняла".

"Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова к игре", – добавила Касаткина.

Касаткина в марте этого года объявила, что будет представлять Австралию на соревнованиях. По словам спортсменки, ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) принято австралийским правительством.

Теннисистка призналась, что это решение далось ей нелегко. Она выразила благодарность и признательность своей семье, тренерам и всем другим, кто поддерживал ее на протяжении карьеры.

