Теннисистка Потапова сменила спортивное гражданство на австрийское

Фото: ТАСС/Zuma/Oscar J. Barroso

Российская теннисистка Анастасия Потапова со следующего года будет выступать за сборную Австрии. Об этом спортсменка рассказала в своем телеграм-канале.

По словам 24-летней теннисистки, ее заявление на получение австрийского гражданства было одобрено правительством данной страны.

"Австрия – это место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, где я чувствую себя как дома. Мне нравится Вена, и я с нетерпением жду, когда она станет моим вторым домом", – отметила Потапова.

Теннисистка находится на 51-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе – три победы на турнирах под эгидой этой организации. После смены спортивного гражданства Потапова станет первой ракеткой Австрии, опередив Юлию Грабхер, которая занимает 94-ю строчку.

Лучшим результатом Потаповой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в прошлом году. В 2016-м россиянка выиграла юниорский Уимблдон.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина объявила, что будет представлять Австралию на соревнованиях. По словам спортсменки, ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) принято австралийским правительством.

Теннисистка призналась, что это решение далось ей нелегко. Она выразила благодарность и признательность своей семье, тренерам и всем другим, кто поддерживал ее на протяжении карьеры.

