Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство

Фото: ТАСС/АР/Fotopyk/Jacek Prondzynski

Представлявшая Россию 22-летняя шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство на австрийское. Соответствующая информация появилась на портале Международной шахматной федерации (FIDE).

Теперь она будет представлять Австрию, флаг страны уже появился в ее официальном профиле.

Изначально Баделько выступала на соревнованиях за Белоруссию. При этом паспорт РФ она получила в марте прошлого года. В настоящее время шахматистка находится на 29-м месте в рейтинге FIDE.

Между тем Международная шахматная федерация приняла решение о допуске несовершеннолетних российских шахматистов к командным турнирам. Это возможно при условии существующих ограничений в отношении национальной символики. Спортсмены будут участвовать под нейтральным флагом и в нейтральном статусе.

В свою очередь, официальный представитель кремля Дмитрий Песков назвал это хорошим шагом вперед со стороны FIDE. Российская сторона будет и дальше продолжать терпеливую работу по возвращению спортсменов на соревнования мирового уровня, подчеркнул он.

