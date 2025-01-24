Российские шахматисты до 18 лет допущены к командным турнирам

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Международная шахматная федерация (FIDE) допустила к соревнованиям некоторых шахматистов из России и Белоруссии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на решение FIDE.

Речь идет о спортсменах не старше 18 лет – им разрешили принимать участие в юношеских соревнованиях. Кроме того, игроки с ограниченными возможностями также могут участвовать в состязаниях.

Это возможно при условии существующих ограничений в отношении национальной символики. Так, спортсмены будут участвовать под нейтральным флагом и в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. В финальном матче в Нью-Йорке Карлсен выиграл первые две партии, однако затем победу дважды подряд одержал Непомнящий.

В последующих трех партиях были зафиксированы ничьи, поэтому впервые в истории чемпионами мира по блицу стали два гроссмейстера.

