31 декабря 2024, 14:40Спорт
Российский шахматист Дубов проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-офф
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Российский шахматист Даниил Дубов проспал партию против американца Ханса Моке Ниманна на чемпионате мира по блицу, который проходит сейчас в Нью-Йорке. Гроссмейстер получил техническое поражение, в результате чего ему не хватило очков для выхода в полуфинал.
Россиянин заявил, что он не в состоянии контролировать джетлаг.
"Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло", – рассказал Дубов изданию NRK.
Так шахматист ответил на вопрос журналистов, был ли это на самом деле протест против Ниманна, которого до этого неоднократно обвиняли в жульничестве.
В свою очередь, Ниманн, комментируя произошедшее, написал на своей странице в соцсети Х, что готов сыграть с Дубовым в блиц на любых условиях. Американец предложил оплатить россиянину проезд и проживание, а также отдать десять тысяч долларов на благотворительность в случае своего поражения.
До этого россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.
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