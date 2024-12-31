Российский шахматист Дубов проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-офф

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Российский шахматист Даниил Дубов проспал партию против американца Ханса Моке Ниманна на чемпионате мира по блицу, который проходит сейчас в Нью-Йорке. Гроссмейстер получил техническое поражение, в результате чего ему не хватило очков для выхода в полуфинал.

Россиянин заявил, что он не в состоянии контролировать джетлаг.

"Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло", – рассказал Дубов изданию NRK.

Так шахматист ответил на вопрос журналистов, был ли это на самом деле протест против Ниманна, которого до этого неоднократно обвиняли в жульничестве.

В свою очередь, Ниманн, комментируя произошедшее, написал на своей странице в соцсети Х, что готов сыграть с Дубовым в блиц на любых условиях. Американец предложил оплатить россиянину проезд и проживание, а также отдать десять тысяч долларов на благотворительность в случае своего поражения.

До этого россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.

