Песков назвал хорошим шагом вперед решение FIDE о допуске шахматистов РФ

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Допуск несовершеннолетних шахматистов из РФ к участию в командных турнирах – это хороший шаг вперед со стороны Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в важных соревнованиях, повышать уровень своего мастерства", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что российская сторона будет продолжать терпеливую работу по возвращению спортсменов на соревнования мирового уровня. Пусть это будет в нейтральном статусе, главное – с чего-то начать, заключил Песков.

О решении FIDE в отношении шахматистов из России и Белоруссии стало известно 24 января. Речь идет о спортсменах не старше 18 лет – им разрешили принимать участие в юношеских соревнованиях. Кроме того, игроки с ограниченными возможностями также могут участвовать в состязаниях.

Это возможно при условии существующих ограничений в отношении национальной символики. Спортсмены будут участвовать под нейтральным флагом и в нейтральном статусе.

