Минспорта заявило об ограниченном числе россиян на Олимпийских играх 2026 года

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Количество российских атлетов на Олимпийских играх 2026 года будет крайне ограничено, рассказал "России 24" министр спорта страны Михаил Дегтярев.

"Самая сложная ситуация в зимних видах. Тех, кто отберется, однозначно поддержат министерство спорта и ОКР, но нас будет немного пока. Это связано с тем, что уже в ближайшее время начинаются отборы, но не все федерации "открылись". Есть проблема и в биатлоне, у лыжников", – добавил он.

При этом Дегтярев признался, что рассчитывает на более удачное положение дел в хоккее. Он обратил внимание на результаты россиян в Национальной хоккейной лиге. По его мнению, участие хоккеистов из РФ в ОИ повысило бы зрелищность.

"Будет пока усеченный формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе, я уверен, наша сборная подойдет во всеоружии", – резюмировал он.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов пародией на этот вид спорта. В случае допуска россиян на международные турниры страна сможет представить сборную, в составе которой будут хорошо подготовленные спортсмены, подчеркнул он.

