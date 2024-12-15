Пловцы из РФ поставили мировой рекорд и выиграли комбинированную эстафету на ЧМ

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Российские пловцы одержали победу в чемпионате мира в Будапеште по плаванию на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 100 метров. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев продемонстрировали время 3 минуты 18,68 секунды.

На второй строчке расположились представители США, а третье место заняли спортсмены из Италии.

Также россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по комплексному плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров. В ходе спортивных состязаний в венгерском Будапеште Бородин преодолел дистанцию всего за 3 минуты 56 секунд и 83 миллисекунды.

Кроме того, Кирилл Пригода стал серебряным призером на дистанции 50 метров. Его результат – 25,56 секунды. Второе место с россиянином разделил спортсмен из Турции Эмре Сакчи, который проплыл дистанцию за то же время. Золотую медаль завоевал китаец Цинь Хайян, который преодолел расстояние за 25,42 секунды.