Россиянин Бородин стал чемпионом мира по плаванию комплексом на дистанции 400 м

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Россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по комплексному плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров, пишет ТАСС.

В ходе спортивных состязаний в венгерском Будапеште Бородин преодолел дистанцию всего за 3 минуты 56 секунд и 83 миллисекунды. На втором месте оказался американец Карсон Фостер, а третье место занял итальянец Альберто Раццетти.

Ранее российский пловец Мирон Лифинцев на этом же чемпионате стал обладателем "золота", установив мировой рекорд среди юниоров по плаванию на короткой дистанции 50 метров на спине. Он проплыл это расстояние за 22 секунды и 47 миллисекунд. На втором месте оказался австралиец Айзек Купер, а "брозну" получил ирландец Шейн Райан.