Российский пловец Пригода стал серебряным призером ЧМ в Будапеште

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером на дистанции 50 метров на чемпионате мира в Будапеште, сообщает ТАСС.

Его результат – 25,56 секунды. Второе место с россиянином разделил спортсмен из Турции Эмре Сакчи, который проплыл дистанцию за то же время.

Золотую медаль завоевал китаец Цинь Хайян, который преодолел расстояние за 25,42 секунды.

Между тем россиянин Егор Корнев занял шестое место на дистанции 50 метров вольным стилем на том же чемпионате на короткой воде, преодолев расстояние за 20,81 секунды. Первое место завоевал спортсмен Каймановых островов Джордан Крукс, показавший результат 20,19 секунды.

Также россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по комплексному плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров. В ходе спортивных состязаний в венгерском Будапеште Бородин преодолел дистанцию всего за 3 минуты 56 секунд и 83 миллисекунды.