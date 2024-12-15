Китаянка установила мировой рекорд в рывке на ЧМ по тяжелой атлетике

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Китаянка Янь Ли установила мировой рекорд в рывке, показав результат 149 килограммов на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Манаме, передает РИА Новости Спорт.

Спортсменка выступила в категории свыше 87 килограммов. При этом она побила рекорд 2021 года, который установила Ли Вэньвэнь, подняв 148 килограммов.

Между тем россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по комплексному плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров.

В ходе спортивных состязаний в венгерском Будапеште Бородин преодолел дистанцию всего за 3 минуты 56 секунд и 83 миллисекунды. На втором месте оказался американец Карсон Фостер, а третье место занял итальянец Альберто Раццетти.