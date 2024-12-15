Российский пловец Корнев занял шестое место на дистанции 50 метров на ЧМ в Будапеште

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Россиянин Егор Корнев занял шестое место на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, преодолев расстояние за 20,81 секунды, сообщает RT.

Первое место завоевал спортсмен Каймановых островов Джордан Крукс, показавший результат 20,19 секунды. Второе место одержал Гильерме Сантос из Бразилии (20,57 секунды). Бронзу забрал американец Джек Алекси (20,61 секунды).

Между тем россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по комплексному плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров.

В ходе спортивных состязаний в венгерском Будапеште Бородин преодолел дистанцию всего за 3 минуты 56 секунд и 83 миллисекунды. На втором месте оказался американец Карсон Фостер, а третье место занял итальянец Альберто Раццетти.