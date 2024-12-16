Олимпийский чемпион Васильев назвал пародией на биатлон турниры без россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Международные соревнования по биатлону без участия российских спортсменов являются пародией на этот вид спорта, заявил в беседе с РБК президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Спортсмен также признался, что в настоящий период ему не слишком интересно наблюдать за международными турнирами.

"Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Тех, кто использует допинг, обыграть очень сложно. Они убивают не только биатлон, но и лыжные гонки. Поэтому сейчас смотреть на биатлон печально. Норвежцы попытались сделать все, чтобы выбить главного конкурента, освободив поляну, чтобы обыгрывать всех", – отметил Васильев.

При этом, по его мнению, уровень российских биатлонистов мог снизиться. Это связано с отсутствием международных стартов, поскольку оценить свои способности спортсмены могут только в "контактной гонке", пояснил Васильев. Он также подчеркнул, что с этим столкнется любая команада, если ее "отрежут" от соперников высочайшего уровня.

Однако в случае допуска россиян на международные турниры страна сможет представить сборную, в составе которой будут хорошо подготовленные спортсмены, счел Васильев.

"Тот же (Даниил. – Прим. ред.) Серохвостов, Анастасия Халили, Вика Сливко. Достаточно спортсменов, которые могут потрепать нервы допинговым норвежцам. Поэтому в данном случае есть кому выступить достойно", – резюмировал он.

При этом недопуск российских атлетов до международных соревнований негативно сказывается не только на РФ, но и на Европе. Таким мнением ранее поделилась президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Проблемы европейских спортсменов проявляются "и в деньгах, и в конкуренции".

