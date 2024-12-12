Журова заявила, что победа российских пловцов раздражает западных пропагандистов

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости заявила, что победы российский пловцов на чемпионате мира раздражают западных пропагандистов. Так она отреагировала на запрет World Aquatics размещать на ресурсах Федерации водных видов спорта РФ результаты россиян на ЧМ по плаванию.

По ее словам, западных пропагандистов меньше всего интересовало бы золото российских спортсменов. Больше всего, как утверждает Журова, они не хотели бы видеть связку слов "победа" и "Россия".

Кроме того, депутат отметила, что спорт в России не умирал, а "сидел в засаде". Она также не сомневалась, что российские спортсмены в случае возвращения на международную арену будут бороться за медали.

Журова надеется, что победа российских пловцов на чемпионате мира поспособствует полноценному возвращению спортсменов из России на международную арену. При этом она напомнила, что многие федерации хотели, чтобы россияне потеряли спортивную форму. Однако, по ее словам, РФ не прекращала финансирование спорта из-за отстранения.

"Наши победы в первую очередь – это с гимном и флагом. И это будет наше полноценное возвращение в большой спорт. Сейчас это напоминание о себе: пусть начинают привыкать к тому, что Россия вернется!" – заключила депутат ГД.

11 декабря золото на ЧМ на короткой воде в Будапеште выиграл Мирон Лифинцев, ставший лучшим на стометровке на спине. Также золотая медаль досталась сборной РФ в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

Между тем президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не согласна с Владимиром Путиным в вопросе участия отечественных спортсменов в международных турнирах.

Президент РФ отмечал, что именно спортсмены должны решать, ехать им на международные соревнования или нет. Вяльбе же считает, что Путин должен определиться: спортсмены "либо предают родину, либо вся страна объединяется".

