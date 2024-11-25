Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, в чем не согласна с Путиным

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не согласна с Владимиром Путиным в вопросе участия отечественных спортсменов в международных турнирах. Об этом она сообщила в интервью Rutube-каналу "Эмпатия Манучи".

Президент РФ отмечал, что именно спортсмены должны решать, ехать им на международные соревнования или нет. Вяльбе же считает, что Путин должен определиться: спортсмены "либо предают родину, либо вся страна объединяется".

В сентябре текущего года стало известно, что биатлонисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в новом международном сезоне даже в нейтральном статусе.

Также и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от Кубка мира по лыжным гонкам. Россияне не могут выступать на этих соревнованиях с марта 2022 года.

Кроме того, Всемирный совет Международной федерации керлинга (WCF) в очередной раз решил продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Ограничения были продлены до 31 декабря 2024 года. Причиной стали опасения совета касаемо ущерба "целостности" соревнований, который якобы могут нанести представители России и Белоруссии.