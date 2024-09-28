Российские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне

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Биатлонисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в новом международном сезоне даже в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Вопрос восстановления национальных федераций России и Белоруссии, а также допуска представляющих их спортсменов до участия в соревнованиях даже не был включен в повестку заседания конгресса IBU, подчеркнули в организации.

"Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях", – пояснили представители союза.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от Кубка мира по лыжным гонкам. Россияне не могут выступать на этих соревнованиях с марта 2022 года.

