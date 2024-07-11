Отстранение российских керлингистов продлено до конца 2024 года

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Всемирный совет Международной федерации керлинга (WCF) в очередной раз решил продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, говорится на сайте организации.

Ограничения были продлены до 31 декабря 2024 года. Причиной стали опасения совета касаемо ущерба "целостности" соревнований, который якобы могут нанести представители России и Белоруссии.

Всемирная федерация керлинга отстранила российских керлингистов от международных соревнований в марте 2022 года. Позже она многократно принимала такое же решение. Последний раз WCF продлила отстранение в январе 2024 года, которое действовало до 31 декабря прошлого года.

