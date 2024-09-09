CAS отклонил апелляции Слепцовой и Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение по обеспечению честности в биатлоне (BIU).

Устюгов решением инстанции от 13 февраля 2020 года был обвинен в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с этим постановлением, результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 были аннулированы. Его также лишили всех медалей, очков и призов, полученных в этот промежуток времени.

Впервые обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены ему в 2018 году. В тот период под подозрением также находились Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двоих последних спортсменов было решено дисквалифицировать в июне 2019 года.

Кроме того, решение по биатлонистке Слепцовой инстанция огласила 15 февраля 2020 года. Олимпийскую чемпионку признали виновной в использовании запрещенной субстанции. Спортсменку было решено дисквалифицировать на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

После этого глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о намерении спортсменов оспорить данные решения. Он также отметил, что Союз получил документ из 80 листов, в котором было дано пояснение решениям CAS. Драчев рассказал, что в материалах содержалась объемная информация официального характера.