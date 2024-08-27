РУСАДА сообщило о дисквалификации фигуристки Горобченко из-за допинга

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Фигуристку "Академии Плющенко" Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Специалисты нашли в пробах 17-летней спортсменки два запрещенных вещества. По данным РУСАДА, Горобченко подозревается в употреблении мельдония и сибутрамина. В результате она была дисквалифицирована с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года.

Также РУСАДА на четыре года отстранило пауэрлифтера Ивана Рака и борца греко-римского стиля Тембулата Абазова.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд (CAS) за нарушение антидопинговых правил из-за подозрений в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда Валиева завоевала золото в командном турнире.

В сентябре 2023 года WADA проинформировало фигуристку о положительной допинг-пробе с нарушением. После этого Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.