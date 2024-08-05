МВД РФ вновь объявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова

Фото: МВД России

Экс-главу столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

Ранее его уже разыскивали. Сейчас статья, по которой он был объявлен в розыск, не уточняется.

До этого стало известно, что США планируют новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте. По информации СВР РФ, готовится серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике.

Проект, по информации спецслужб, якобы курировали Родченков и бывший заместитель руководителя антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский. В СВР добавили, что они сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов.

