СВР: США планируют новый этап кампании по изоляции РФ в спорте

Фото: 123RF/tupungato

США планируют новый этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве отметили, что, по поступающим данным, готовится серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях. В число спортивных дисциплин, где планируется нанести "удар" против России, входят синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика.

Проект якобы курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. В СВР добавили, что они сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов.

"Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, – фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями", – указали в спецслужбе.

Как подчеркнули в ведомстве, провокационные публикации планируются в отношении популярных спортивных школ, выдающихся тренеров и атлетов.

CAS ранее сохранил бронзовые медали российским фигуристам в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Апелляция сборной Канады на результаты турнира была отклонена. В свою очередь, в МОК заявили, что уважают решение CAS о присуждении бронзовых медалей фигуристам.

Перераспределение медалей произошло после того, как CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки, переместив сборную РФ в командном турнире с первого места на третье.

