CAS сохранил медали российским фигуристам в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранил бронзовые медали фигуристам из России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Апелляция сборной Канады на результаты турнира была отклонена.

После пересмотра судом всех результатов золотые медали отойдут сборной США, серебро достанется фигуристам из Японии, а бронза – российской команде.

Российские спортсмены при этом не будут присутствовать на церемонии вручения медалей по итогам командного турнира по фигурному катанию. В рамках мероприятия будут вручаться только золотые и серебряные медали. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Перераспределение медалей произошло после того, как CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде 2022 года, переместив сборную России в командном турнире с первого места на третье.