ISU обсуждает с МОК шаги по награждению фигуристов РФ за Олимпиаду в Пекине

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Международный союз конькобежцев (ISU) обсуждает с Международным олимпийским комитетом (МОК) дальнейшие шаги по награждению российских фигуристов бронзовыми медалями за командный турнир Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте ISU.

"После решения CAS МОК вручит медали золотым и серебряным медалистам на специальной церемонии, которая состоится в Парке чемпионов в Париже 7 августа 2024 года", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, в МОК заявили, что уважают решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о присуждении бронзовых медалей российским фигуристам.

"МОК принял к сведению сообщение CAS и будет уважать это решение", – цитирует организацию ТАСС.

CAS сохранил бронзовые медали фигуристам из России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Апелляция сборной Канады на результаты турнира была отклонена.

После пересмотра судом всех результатов золотые медали отойдут сборной США, серебро достанется фигуристам из Японии, а бронза – российской команде.

Перераспределение медалей произошло после того, как CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде 2022 года, переместив сборную России в командном турнире с первого места на третье.

