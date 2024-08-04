Журналистам из РФ запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебром Игр

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Журналистам из России запретили сделать фотографии теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр. Об этом сообщает Sport24.

После финального матча проводилась пресс-конференция, на которой организаторы мероприятия не дали профессиональному фотографу сделать снимки теннисисток и увели российских спортсменок.

Организаторы заявили, что съемка не разрешена, несмотря на то, что сербские журналисты полчаса назад делали совместные фото с Новаком Джоковичем, который победил в мужском одиночном разряде.

В финале Андреева и Шнайдер со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 уступили первое место итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Таким образом, россиянки стали первыми на Олимпиаде 2024 года, выигравшими медали.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Они начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа.

