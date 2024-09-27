Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от Кубка мира по лыжным гонкам, передает газета Expressen со ссылкой на решение FIS.

Спортсмены из России не могут выступать на соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года из-за конфликта на Украине.

Ранее Всемирный совет Международной федерации керлинга (WCF) в очередной раз решил продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Ограничения были продлены до 31 декабря 2024 года. Причиной стали опасения совета касаемо ущерба "целостности" соревнований, который якобы могут нанести представители России и Белоруссии.