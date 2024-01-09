FIFA не станет отстранять сборную Бразилии от международных соревнований

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Сборная Бразилии по футболу сможет принимать участие в международных соревнованиях. FIFA не станет отстранять спортсменов, пишет Inside the Games.

7 декабря суд отстранил главу Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса от должности из-за якобы допущенных нарушений на выборах президента организации в 2022 году. В конце декабря Международная федерация футбола пригрозила Бразилии отстранением от участия в турнирах мирового уровня.

4 января было принято решение восстановить Родригеса на посту главы организации. Однако тогда он подчеркнул, что важным является не его восстановление в должности. Бразилия должна быть уверена, что сможет участвовать в международных турнирах, резюмировал он.



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