21 декабря, 15:00Спорт
Суд ЕС признал незаконными действия FIFA и UEFA по блокировке создания Суперлиги
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Европейский суд юстиций признал, что действия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.
О создании Суперлиги объявили 19 апреля 2021 года. Тогда в список участвующих команд вошли:
- "Манчестер Юнайтед";
- "Манчестер Сити";
- "Тоттенхэм";
- "Ливерпуль";
- "Челси";
- "Арсенал";
- "Барселона";
- "Реал";
- "Атлетико";
- "Ювентус";
- "Милан";
- "Интер".
Однако после протеста болельщиков и угрозы санкций от FIFA и UEFA в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
7 мая 2021 года в UEFA заявили о примирении с остальными клубами из списка и опубликовали список санкций на случай, если идея о создании Суперлиги возникнет вновь.
В мае того же года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции.
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