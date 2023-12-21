Суд ЕС признал незаконными действия FIFA и UEFA по блокировке создания Суперлиги

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Европейский суд юстиций признал, что действия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.

О создании Суперлиги объявили 19 апреля 2021 года. Тогда в список участвующих команд вошли:

"Манчестер Юнайтед";

"Манчестер Сити";

"Тоттенхэм";

"Ливерпуль";

"Челси";

"Арсенал";

"Барселона";

"Реал";

"Атлетико";

"Ювентус";

"Милан";

"Интер".

Однако после протеста болельщиков и угрозы санкций от FIFA и UEFA в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая 2021 года в UEFA заявили о примирении с остальными клубами из списка и опубликовали список санкций на случай, если идея о создании Суперлиги возникнет вновь.

В мае того же года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции.

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