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21 декабря, 15:00

Спорт

Суд ЕС признал незаконными действия FIFA и UEFA по блокировке создания Суперлиги

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Европейский суд юстиций признал, что действия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA) по блокировке создания Суперлиги нарушали закон о конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.

О создании Суперлиги объявили 19 апреля 2021 года. Тогда в список участвующих команд вошли:

  • "Манчестер Юнайтед";
  • "Манчестер Сити";
  • "Тоттенхэм";
  • "Ливерпуль";
  • "Челси";
  • "Арсенал";
  • "Барселона";
  • "Реал";
  • "Атлетико";
  • "Ювентус";
  • "Милан";
  • "Интер".

Однако после протеста болельщиков и угрозы санкций от FIFA и UEFA в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая 2021 года в UEFA заявили о примирении с остальными клубами из списка и опубликовали список санкций на случай, если идея о создании Суперлиги возникнет вновь.

В мае того же года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции.

Ранее UEFA не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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