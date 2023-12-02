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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, сообщает ТАСС.

В розыгрыше Лиги наций будущего сезона примут участие 54 сборные. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лига наций проводится с 2018 года. Ее цель состоит в замене товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Победителями турнира становились сборные Португалии, Франции и Испании.

Ранее исполнительный комитет UEFA призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России