В ГД прокомментировали решение UEFA по допуску юношеских сборных РФ к турнирам

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России еще предстоит решить, будут ли юношеские сборные выступать на международных турнирах без флага и гимна. Так в эфире телеканала Москва 24 депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова прокомментировала решение исполкома UEFA допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет.

"Мы еще будем тоже принимать решения: будут ли они выступать без флага и гимна? Этот вопрос остается все-таки для меня открытым, как для многих болельщиков", – сообщила она.

Журова добавила, что в России многие граждане не поддерживают выступление спортсменов РФ в нейтральном статусе на соревнованиях. Поэтому, отметила депутат, необходимо найти компромиссное решение между патриотическими чувствами россиян и возможностью представлять страну на международных турнирах.

Ранее исполнительный комитет UEFA призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России