Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные РФ

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В объединении заявили, что спортсмены должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.

"UEFA осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды", – передает ТАСС сообщение UEFA.

Представители Союза отметили, что несовершеннолетние не должны быть лишены возможности соревноваться в международном футболе из-за конфликта на Украине.

Исполком уже обратился в администрацию UEFA с просьбой предложить решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков).

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

18 сентября глава UEFA Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные смогут вернуться в соревнования под эгидой Союза только после окончания спецоперации на Украине.



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