Президент УЕФА заявил, что клубы и сборные РФ вернутся к соревнованиям после окончания СВО

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Российские клубы и сборные смогут вернуться в соревнования под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Sportklub.

Он также прокомментировал прекращение сотрудничества с "Газпромом". Так, по его словам, это было сделано в качестве символического акта, поскольку сложно рекламировать эту компанию во время матчей, которые смотрят сотни миллионов людей.

Чеферин добавил, что было сложно пойти на такой шаг, однако он должен был его сделать.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В июне этого года советник главы УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на то, что российские спортсмены в скором времени смогут принимать участие в международных матчах.

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