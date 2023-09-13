Тренер сборной России Карпин призвал футболистов уезжать из РПЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет", – заявил Карпин.

Днем ранее российская сборная по футболу сыграла с командой Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча завершилась с результатом 1:1. Матч состоялся на стадионе "Эль-Джануб", на нем присутствовали 13 835 человек.

После этой игры футболисты сборной РФ завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В скором времени они вернутся в расположение своих клубов.

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