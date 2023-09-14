14 сентября, 19:57Спорт
Скейтбордистов из РФ допустили к участию в соревнованиях в 2024 году
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Скейтбордистам из РФ и Белоруссии разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации скейтбординга с 1 января следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что российские и белорусские спортсмены должны будут следовать всем последним рекомендациям Международного олимпийского комитета.
Ранее стало известно, что российские атлеты не смогут присоединиться к Азиатским играм 2023 года в Китае. В Международном олимпийском комитете заявили, что отказ допустить российских и белорусских спортсменов связан с техническими причинами.
До этого МОК выпустил рекомендации по допуску российских спортсменов на соревнования мирового уровня. В них говорилось, что участвовать в состязаниях могут атлеты, которые не выступают против миротворческой миссии Олимпийского комитета, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также отмечалось, что спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.
Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх
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