Скейтбордистов из РФ допустили к участию в соревнованиях в 2024 году

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Скейтбордистам из РФ и Белоруссии разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации скейтбординга с 1 января следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что российские и белорусские спортсмены должны будут следовать всем последним рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что российские атлеты не смогут присоединиться к Азиатским играм 2023 года в Китае. В Международном олимпийском комитете заявили, что отказ допустить российских и белорусских спортсменов связан с техническими причинами.

До этого МОК выпустил рекомендации по допуску российских спортсменов на соревнования мирового уровня. В них говорилось, что участвовать в состязаниях могут атлеты, которые не выступают против миротворческой миссии Олимпийского комитета, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также отмечалось, что спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.



Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх