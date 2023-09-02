В МОК объяснили, почему россияне не смогут принять участие в Азиатских играх–2023

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В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили отказ допустить российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года техническими причинами. Об этом сообщает ТАСС.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", — говорится в заявлении МОК.

Олимпийский совет Азии заявлял о готовности принять на соревнования 500 российских спортсменов из России и Белоруссии, которые могли бы пройти олимпийскую квалификацию. Однако международный олимпийский комитет отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм. Сами Игры стартуют 23 сентября.

Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, не поддержавших проведение специальной военной операции, но исключительно в нейтральном статусе. При этом тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия.

Ранее в олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что не получали приглашений для участия в Азиатских играх. По словам главы ОКР, без официального приглашения рассматривать возможность участия в стартах нет смысла.