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Российских и белорусских спортсменов допустят до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе, сообщает портал Inside the Games.

При этом россиян и белорусов не будет права на получение медалей соревнований. Отмечается, что решение о допуске приняли, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в Ханчжоу. Позже исполком МОК поддержал инициативу о предоставлении россиянам площадки для соревнований в регионе.

До этого МОК рассказал, что до соревнований мирового уровня будут допущены спортсмены из России, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также они должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

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