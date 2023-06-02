В ОКР заявили, что не получали приглашение на Азиатские игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Олимпийский комитет России (ОКР) не получал приглашения для участия в Азиатских играх. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Станислава Позднякова.

Поздняков сообщил, что гипотетическая возможность выступления российских спортсменов выглядит странно, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). При этом политические требования организации он назвал неприемлемыми.

"Там четко прописано, что спортсмены не имеют права представлять ни свою национальную федерацию, ни свой национальный комитет", – объяснил Поздняков.

Обсуждать этот вопрос предметно, пока ОКР не получит приглашение, он считает бессмысленным.

В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в Ханчжоу. Позже исполком МОК поддержал инициативу о предоставлении россиянам площадки для соревнований в регионе.

До этого МОК рассказал, что до соревнований мирового уровня будут допущены спортсмены из России, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также они должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

Российские фехтовальщики не пойдут на условия МОК — глава ОКР Поздняков