В ОКР заявили, что не получали приглашений для участия в Азиатских играх

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Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков в своем телеграм-канале.

"Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские Игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев", – поделился он.

По словам Позднякова, без официального приглашения рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты нет смысла. До старта этих состязаний остается немного времени. На этом фоне появились вопросы относительно перспектив подготовки спортсменов, отметил глава ОКР.

8 июля стало известно, что российских и белорусских атлетов допустят до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Отмечалось, что у представителей РФ и Белоруссии не будет права на получение медалей.

Российские фехтовальщики не пойдут на условия МОК — глава ОКР Поздняков