Песков призвал россиян ехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов

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Спортсменам из России необходимо участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже в качестве индивидуальных атлетов. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что России важно поддерживать высокий уровень отечественных спортсменов, однако без международных турниров это делать сложно. Поэтому, по его словам, есть те, кто будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года в личном качестве. При этом власти сейчас активно разрабатывают альтернативу международным соревнованиям, в которых российские спортсмены должны участвовать.

"Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений. Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений – это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов", – отметил представитель Кремля.

Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, не поддержавших проведение специальной военной операции, но исключительно в нейтральном статусе. При этом тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия.

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре