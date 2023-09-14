Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх

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Российские атлеты не смогут присоединиться к Азиатским играм 2023 года в Китае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова.

Он напомнил, что в декабре 2022 года прошел саммит в Лозанне. На нем горячо обсуждали участие российских спортсменов в Азиатских играх.

"Что произошло потом – сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23-го числа. Приглашения мы не получили", – поделился Поздняков.

Азиатские игры состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что отказ допустить российских и белорусских атлетов к ним связан с техническими причинами.

О том, что РФ не получала приглашение для участия в Азиатских играх, Поздняков сообщал еще в начале июля. По его словам, без него рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты нет смысла.

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