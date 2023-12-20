РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Результаты голосования Исполкома Российского футбольного союза (РФС) показали, что организация высказалась против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

"Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим вице-президент РФС отметил, что решение об отказе вступать в конфедерацию Азии было принято членами единогласно.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил исключить сборную РФ из числа участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Участие в соревнованиях, которые проводятся с 2018 года, примут 54 сборные.



"Деньги 24": переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола