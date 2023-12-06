Захарова обвинила международных чиновников в желании разрушить футбол в РФ

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Международные спортивные чиновники намерены разрушить футбол в России, о чем свидетельствует недопуск россиян к международным отборочным соревнованиям. Подобное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"<...> такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране", – передает ТАСС слова дипломата.

Так Захарова прокомментировала решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), который не включил российскую сборную в жеребьевку Лиги наций сезона 2024–2025 годов.

В итоге к розыгрышу будущего сезона присоединятся 54 сборные. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

До этого исполнительный комитет UEFA рекомендовал допустить до международных турниров сборные России среди игроков до 17 лет.

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России