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14 декабря, 17:24

Спорт

Месси, Мбаппе и Холанд претендуют на звание лучшего игрока года по версии FIFA

Фото: depositphotos/photogearch

Аргентинский нападающий Лионель Месси, французский футболист Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

Месси выступает за американский "Интер Майами", в декабре 2022 года он стал чемпионом мира.

Мбаппе, выступающий за французский "Пари Сен-Жермен", вместе со сборной Франции стал финалистом чемпионата мира. Со своим клубом нападающий в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Холанд выступает за английский "Манчестер Сити". В составе команды в прошлом сезоне нападающий стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

До этого в FIFA назвали тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии FIFA. Ими стали Лионель Скалони, Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

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