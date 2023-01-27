Чучело чернокожего футболиста повесили на мосту в Мадриде

Фото: http://twitter.com/pedrocertezas

Чучело звезды мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора повесили на мосту в испанской столице, сообщает CNN.

Национальная полиция Испании начала расследование. Не исключается, что это было преступление на почве ненависти.

По соцсетям начали распространять ролик, на котором видно чучело, одетое в футболку "Реал Мадрида" с именем Винисиуса и номером 20 на спине. Оно свисало с моста возле тренировочной базы клуба вместе с баннером: "Мадрид ненавидит "Реал".

Ранее консалтинговая организация Deloitte объявила футбольный клуб с самым высоким доходом в сезоне 2021–2022 годов. Из него следует, что лидером среди ФК второй год подряд стал "Манчестер Сити", доход которого оценивается в 731 миллион евро.

Второе место в рейтинге занял испанский "Реал Мадрид", заработавший 713,8 миллиона евро. Также в тройку вошел английский клуб "Ливерпуль", доходы которого в данном сезоне составили 701,7 миллиона евро.

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